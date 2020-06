Eliminen una escena de «The Office» en què un personatge es pinta la cara de negre

Netflix modificarà i retallarà un capítol de la serie "The Office" -a casa nostre es pot trobar a Amazon Prime, pel que de moment la mesura no afectarà- on un dels personatges es pinta la cara de color negre en el que pretén representar una festa nadalenca entre companys d'oficina. En concret, es tracta de l'episodi "Dwight's Christmas", el novè de la novena temporada.



En aquest context, el personatge Dwight Schrute opta per representar el Belsnickel, un nen esclau de la cultura nadalenca alemanya que tradicionalment és acompanyat de Black Peter, una figura nadalenca amb orígen als Països Baixos i que sovint es representa amb la cara pintada de color negre, la qual vol representar el seu company Nate. Tot i això, aquest es fa enrere -quan ja estava apunt d'arribar disfressat- davant la desaprovació dels seus companys, que el mateix Schrute li comunica per telèfon.

[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=JNu2oRf-Gjw [/youtube]A la mateixa escena, la resta de personatges critiquen el fet de pintar-se la cara de negre -conegut com a blackface als EUA-. Per això, en declaracions a The Wrap , Greg Daniels, creador de la sèrie, l'escena pretén exposar "comportaments inacceptables i entregar un missatge d'inclusió", tot i que apunta que és "punyent i incorrecte".

