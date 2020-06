L'ANC assegura que el mandat de l'1 d'octubre «continua vigent» 1.000 dies després del referèndum

⬛️⬜️ 1000 dies després, el mandat de l'1 d'octubre continua vigent. Ens vam guanyar el dret a ser lliures. I cal que tots, societat civil i institucions, treballem per fer efectiva la independència.#ObjectiuIndependència pic.twitter.com/5eUHXEJnPl — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) June 27, 2020

FOTOS Dos anys de l'1-O: 20 fotografies d'una jornada històrica Foto: Marcel Tuyet Foto: Adrià Costa Foto: Carles Palacio Foto: Adrià Costa Foto: Sergi Càmara Foto: Sergi Cámara Foto: Adrià Costa Foto: Carles Palacio Foto: Carles Palacio Foto: Juanma Peláez Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Juanma Peláez Foto: Sergi Cámara Foto: Sofia Cabanes Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Sergi Cámara Foto: Adrià Costa Previous Next

Aquest dissabte es compleixen 1.000 dies d'ençà que se celebrés el referèndum de l'1 d'octubre. Amb motiu de l'efemèride, l'Assemblea Nacional Catalana ha difós un missatge a xarxes en què hi assegura que el mandat de l'1-O "continua vigent". Per això, insta la societat civil i institucions "treballin per fer efectiva la independència", tot afegint que aleshores el poble català "es va guanyar el dret de ser lliure".Més de dos anys després del referèndum encara es continua reivindicant el mandat de l'1 d'octubre, enmig d'un context molt diferent del que es preveia el 2017.

