Els personatges de color dels Simpsons deixaran de ser doblats per persones blanques

Els personatges de color de la històrica sèrie Els Simpsons deixaran de ser doblats per persones blanques. Així ho han anunciat aquest cap de setmana els productors de la sèrie, que ja compta amb una trentena de temporades, els qui han afegit que es tracta d'un "moviment cap a endavant".



Aquesta novetat s'ha produt en plena lluita contra el racisme als Estats Units, que s'ha fet forta amb la constitució del moviment Black Lives Matter després de la mort de George Floyd a mans d'un policia, que el va pressionar amb el genoll al coll durant més de vuit minuts.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT — Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020

This is a time to acknowledge our acts of complicity. Heres 1 of mine. Playing the Molly in Central Park shows a lack of awareness of my pervasive privilege. Casting a mixed race character w/a white actress undermines the specificity of the mixed race & Black American experience. pic.twitter.com/8AL8m4K7Uk — Kristen Bell (@KristenBell) June 25, 2020

En la mateixa línia, Hank Azaria, doblador d' Apu, entre d'altres personatges de la sèrie, anunciava mesos enrere que deixaria d'interpretar a aquest últim per les crítiques que havia rebut com a representació negativa de les persones d'origen hindú que resideixen als Estats Units. Tot i això, la sèrie no ha confirmat si aquest personatge deixarà de formar part dels Simpsons.El mateix dia, Mike Henry, doblador del conegut personatge Cleveland, de Family Guy, va anunciar a través de Twitter que renunciava a seguir desenvolupant aquest paper ja que "els personatges de color han de ser doblats per persones de color". Jenny Slate, de la serie de Netflix Big Mouth i Kristen Bell, de Central Park, van predre la mateixa decisió.

