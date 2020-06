Desarticulat un clan familiar que traficava amb cocaïna al barri de Sant Roc de Badalona

Els Mossos han desarticulat una banda dedicada al tràfic de cocaïna que operava des del barri de Sant Roc, a Badalona. Dels 10 detinguts, quatre han entrat a presó i sis han quedat en llibertat amb càrrecs. Segons la policia catalana, el grup, un clan familiar, tenia una estructura "consolidada al llarg del temps, amb uns líders sòlids i uns subordinats amb unes funcions assignades definides".La investigació es va iniciar al mes de gener, quan els agents van detectar un punt de venda en un pis de Badalona. En el transcurs de les indagacions, els investigadors van relacionar aquest primer punt amb una organització criminal molt més amplia, fins a identificar 10 integrants, que van ser detinguts el 19 de juny. Aquests operaven des de 10 domicilis del barri de Sant Roc de Badalona i a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental.Tal com expliquen els Mossos, era una organització amb recursos, ja que disposava de diversos locals, habitatges, vehicles per transportar la droga i la gent per distribuir-la. A més, l'organització comptava amb un "elevat nombre de clients diaris", que no va afluixar durant el confinament pel coronavirus.Com a resultat d’aquest dispositiu, els investigadors van localitzar dues armes de foc, una pistola elèctrica, 98.000 euros en efectiu, joies de gran valor i es van intervenir tres vehicles que utilitzava l'organització. A banda, hi havia 170 plantes de marihuana, un quilo de cocaïna distribuïda en 200 paperines preparades per a la venda, 110 grams de cocaïna en roca, 62 grams més per tallar i un pot amb 600 grams de cocaïna en pols.

