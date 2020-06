Zelandia, un continent deu vegades més gran que la península ibèrica submergit sota Nova Zelanda

Un grup de científics neozelandesos ha cartografiat per primera vegada Zelandia -Te Riu-a-Māui en maorí- un continent submergit fa 23 milions d'anys sota Nova Zelanda , país que tan sols representa el 6% de la seva superfície total. L' existència d'aquest continent es va conèixer als anys 90, però fins el 2017 no es va classificar com a continent submergit.De forma llarga i estreta, les seves dimensions serien de cinc milions de quilòmetres quadrats -deu vegades més gran que Espanya i més del doble que Groenlàndia-. Segons els científics, Zelandia es va separar de l'Àsia fa més de 60 milions d'anys, i de l'Antàrtida en fa més de 130. Després d'aquestes separacions el continent es va anar submergint gradualment, fins a quedar submergit a excepció de l'arxipèlag que conforma Nova Zelanda avui en dia i altres petites illes al nord, pertanyents a Nova Caledònia.Ara, amb aquests nous mapes , es pot explorar interactivament el continent: detallen el relleu de la superfície submergida, les dades geocientífiques (línies sísmiques i dades magnètiques) i els seus orígens tectònics, de manera que es pot analitzar l'evolució d'un continent classificat com a tal el 2017.

