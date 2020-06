La Mina estudia que els veïns de Venus només hagin de pagar l'IVA per accedir al reallotjament

Els veïns de l'edifici Venus del barri de la Mina podrien haver de pagar només l'IVA del reallotjament, al voltant d'uns 12.000 euros, i no els 34.000 euros que recull l'actual projecte d'expropiació.Aquest és "l'escenari" amb el que treballa el Consorci de la Mina, segons ha detallat el seu vicepresident i alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau. En declaracions a l'ACN, afirma que l'enderroc i reallotjament tirarà endavant, tal com obliga la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però no s'aventura a donar terminis: "Estem treballant amb intensitat en l'operativa per tirar-ho endavant". Callau espera que el Consorci es pugui reunir formalment aquest juliol per començar a concretar les primeres passes.L'alcalde de Sant Adrià assegura que des de l'inici de l'actual mandat municipal s'ha estat buscant la manera de reactivar el projecte i que ara això es veurà accelerat per la sentència del TSJC. A nivell de finançament, assegura que el projecte és viable gràcies els estalvis del propi consorci i als "compromisos" d'inversió de Generalitat, Diputació i Ajuntament de BarcelonaEl que genera més incògnites és quan es podrà fer definitivament l'enderroc de Venus i on es podran reallotjar les més de 200 famílies que encara viuen a l'edifici de la Mina. Ara per ara no hi ha cap calendari ni tampoc els nous pisos on haurien d'anar a viure els veïns de Venus. "Això no se sap. Formarà part de l'elaboració del projecte", admet Callau.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor