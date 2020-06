Marc Aloy recupera 84 anys després la vara d'alcalde de Manresa per a ERC

Arribada del president Torrent al Kursaal de Manresa Foto: Govern Cat. Central

Marc Aloy amb la vara d'alcalde Foto: Carlota López

El republicà Marc Aloy ha estat investit alcalde de Manresa aquest dissabte al migdia en un ple extraordinari celebrat al teatre Kursaal de la capital del Bages, preservant la separació entre els assistents per les mesures contra la Covid-19. Aloy pren la vara de la mà de Valentí Junyent que ha estat batlle els últims 9 anys, d'acord amb el pacte de mandat entre ERC i Junts per Manresa. Aloy recupera per als republicans una alcaldia que no tenien des de 1936 quan ho va ser Francesc Marcet.A l'acte hi han pogut assistir unes 300 persones de públic. Entre els assistents hi havia el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident Pere Aragonès, les conselleres Teresa Jordà i Ester Capella, la senadora Mirella Cortès, tots els alcaldes que ERC té a la comarca, així com també els de Solsona i Moià, la delegada del govern i la presidenta del Consell Comarcal, també tots plegats republicans. Aloy ha rebut també felicitacions a les xarxes dels principals batlles d'ERC, Pau Ricomà (Tarragona) i Miquel Pueyo (Lleida).El canvi d'escenari, del saló de sessions de l'Ajuntament al Kursaal, i l'àmplia presència de càrrecs d'ERC, han provocat que, finalment, el grup municipal del PSC hagi faltat a l'acte en protesta pel que ells entenen com un "aquelarre republicà", i també hagi monopolitzat les primeres paraules de les intervencions dels altres dos grups de l'oposició, Fem Manresa i Ciutadans.En el seu discurs, un cop investit alcalde de la capital de la Catalunya central, Marc Aloy s'ha referit a l'absència socialista: "Em dol", però tampoc s'hi ha entretingut. Precedit de la seva fama, Aloy ha fet gal·la del seu manresanisme després d'haver tingut un record per a totes les víctimes de la pandèmia. També s'ha mostrat com a "hereu" dels alcaldes anteriors, tant dels de la República com dels de l'última quarantena d'anys, amb una menció especial a Juli Sanclimens, traspassat fa quinze dies També ha repassat els reptes que té la ciutat, des de la Fàbrica Nova, fins a la integració en el teixit de barri de les carreteres de Cardona i de Vic, passant per la seu central de les delegacions del Govern a la Catalunya Central com la comunicació amb Barcelona.El moment emotiu del discurs ha estat quan ha recordat la figura del seu pare, l'escriptor Josep Maria Aloy, que va morir el passat mes de febrer sense poder veure la seva investidura. S'ha referir a ell llegint paràgrafs de la nota que li va fer arribar quan va guanyar les eleccions de maig de 2019. Aloy ha hagut de veure aigua en un moment donat en que es trobava visiblement emocionat.Fem Manresa i Ciutadans s'han abstingut en la votació. Els anticapitalistes han destacat que en els discursos de renúncia de Valentí Junyent no han fet cap referència a polítiques per a les persones i sí a obres i actuacions "que la gent que no té interessos polítics, la meitat de les vegades ni coneix", ha afirmat Roser Alegre.Per la seva part, els espanyolistes li han negat a Aloy "el lideratge" per "agafar el tren de la modernitat" que requereix Manresa", ha assegurat Andrés Rojo. I, ja de primeres ha afirmat que "segur que no ens agradaran les melodies que interpretarà com a director d'aquesta orquestra".Per part dels partits de govern, l'alcalde sortint, Valentí Junyent, s'ha posat a disposició del nou batlle: "posaré la meva experiència al seu servei", i la republicana Cristina Cruz ha assegurat que és "un dia d'il·lusió per a ERC".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor