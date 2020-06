FOTOS Omplen un poble de banderes LGTBIQ+, després que no deixin penjar-ne a l'ajuntament

En Villanueva de Algaidas, un pueblo de Málaga de 4000 habitantes, el ayuntamiento se ha visto obligado a retirar una bandera LGTBI del balcón por la denuncia de 3 vecinos. ¿La respuesta del pueblo? Colocar más de 400 banderas por el municipio. pic.twitter.com/ro64msgHJe — Felix Izq. (@FelixIzq94_) June 25, 2020

El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Aquest any, trencant una tradició d'anys enrere, l'Ajuntament de Villanueva de Algaidas, a Màlaga, no ha penjat la bandera de l'Arc de Sant Martí, que representa al col·lectiu, a causa d'una queixa de tres veïns i el text d'un regidor, que demanava respectar la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix penjar banderes no oficials en edificis públics. Davant d'aquesta situació, diversos veïns del petit municipi han penjat més de 400 banderes d'aquestes característiques en balcons, finestres i carrers per mostrar el seu recolzament al col"lectiu. Una explosió de colors que es fa palesa en tots els racons del poble i que arriba com a protesta d'una decisió presa en base d'una queixa de quatre veïns d'un poble amb més de 4.000 habitants.

