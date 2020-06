ÚLTIMA HORA: Un conductor intenta un atropello en masa en un bar de la Calle Segre en el barrio de #SantAndreu de Barcelona en un intento de ajuste de cuentas.



El autor había pasado 5 veces por el lugar de los hechos. @barcelona_GUB | @mossos | #FemXarxa | #CDRenXarxa. pic.twitter.com/FQtEWnXyHx — Kit Radio Internacional🎗 (@kitradio) June 25, 2020

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir aquest dijous un conductor begut que va intentar atropellar una persona que es trobava a la terrassa d'un bar del barri de Sant Andreu. Els fets, que van tenir lloc al carrer Segre de la capital barcelonina, no van provocar ferits, i és que l'individu va xocar abans contra un piló de la vorera, que va evitar que embestís els clients de l'establiment.Tal com informen fonts policials, l'home va donar un resultat de 0,53 mg/l a la prova d'alcoholèmia. Ara, el cos investiga els fets com a tempatitva d'homicidi provocada per l'intenció de revenja contra l'objectiu de l'atac frustrat. Testimonis dels fets expliquen que el perpetrador de l'atac havia passat fins a cinc cops per davant del bar abans d'intentar encastar-s'hi.

