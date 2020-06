Els sindicats i les entitats es manifesten a Barcelona per reclamar «el rescat de les persones»

Unes 5.000 persones, segons l'organització, han marxat aquest dissabte per la Via Laietana de Barcelona per a reclamar un gran pacte social i econòmic "on les persones estiguin al centre de les decisions" La concentració havia estat convocada pels sindicats UGT, CCOO i l'USOC amb entitats socials.Amb el lema "Un acord per rescatar les persones, els treballs i els salaris", els sindicats demanat la derogació de la reforma laboral i han demanat feines i salaris dignes. Dyrant els parlaments, el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Rosm ha advertit: "La crisi econòmica, nosaltres no la pagarem".La protesta s'ha dividit en quatre columnes que s'han repartit per l'artèria barcelonina. El primer grup, el més nombrós, estava format per treballadors industrials i agroalimentaris, que han centrat les protestes en les plantes de Nissan. La resta de grups estaven formats per personal sanitari, de la dependència, de la neteja, el comerç i l'hostaleria.Durant el cap de setmana, diverses ciutats catalanes i de l'Estat seran escenari de la convocatòria. Aquest dissabte, s'han celebrat protestes simultànies en aquesta línia en ciutats com Terrassa, Vic, Granollers, Igualada, Lleida, Mataró, Tarragona i Girona, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor