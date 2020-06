VÍDEO Fracàs de Vox en l'intent d'encerclar l'estàtua de Colom per falta de manifestants

Cadena humana de @vox_es alrededor del monumento de Colón en #Barcelona. "Nuestra historia no se toca". Al menos 15 separatistas y gente de ultraizquierda han querido romper el acto. pic.twitter.com/NsQx8QnKST — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) June 27, 2020

La concentració convocada per Vox aquest dissabte al matí amb la intenció d'encerclar l'estàtua de Colom a Barcelona ha fracassat. Unes desenes de persones s'han presentat davant de l'icònic moviment amb banderes d'Espanya i simbologia espanyolista, però no han aconseguit encerclar-la, que era un dels objectius de la protesta.La formació ultradretana havia organitzat la protesta , sota el nom "La nostra història no es toca, es defensa!" davant les especulacions que havien sorgit sobre un possible atac a l'estàtua per part de simpatitzants del moviment Black Lives Matter, que ja han tombat estàtues de colonitzadors i esclavistes en altres indrets d'Europa però sobretot als Estats Units. Dies enrere, la CUP havia demanat retirar el monument.

