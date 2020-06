​Porsche tria Barcelona per la seva filial de mobilitat a l’estat espanyol

La marca de cotxes esportius de Stuttgart ha constituït a Barcelona l'empresa a través de la qual vol desenvolupar serveis complementaris de mobilitat dins l'estat.L'empresa s'anomena Porsche Digital Espanya i ha instal·lat la seva seu al carrer de La Rambla núm. 124. Així, veiem com les empreses dedicades a l'automoció estan ampliant el seu negoci cap a la mobilitat com a servei i dins també de la mobilitat urbana.Rupert Stadler, conseller delegat d'Audi, deia al 2018 que "les persones seguiran viatjant d'un punt A un B i ho faran en cotxe". D'aquí que les marques busquin aliances amb diferents start ups o empreses tecnològiques que estan començant-se a posicionar dins la mobilitat urbana sota demanda.Peter Schwarzenbauer, màxim responsable de BMW Group per la Innovació i Nous Negocis Digitals, deia també al 2018 que "A San Francisco hem après que la gent vol agafar el cotxe a qualsevol hora i a qualsevol lloc de la ciutat, no en una base"; d'això en va sortir que BMW i Dailmer acabessin d'anunciar, fa dos anys, la creació d'una empresa conjunta per explorar els seus negocis de mobilitat.Aquesta empresa uneix els pagaments pel mòbil d'ambos companyies i es fusiona el servei de cotxe compartit a través de DriveNow i Car2Go, aquesta última ja opera a l'estat espanyol des de fa més de dos anys.Aquests exemples demostren una vegada més, la intenció dels fabricants de cotxes d'aprofitar el canvi de tendència de la mobilitat urbana i treure'n profit donant solucions a la demanda d'aquesta mobilitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor