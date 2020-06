L'ingredient indispensable de la futura vacuna contra la Covid-19 que ha causat polèmica

Ryan Phelan, líder de l’ONG Revive and Restore, assegura: “És per fer-se’n creus que depenguem d’un extracte procedent d’un animal salvatge durant una pandèmia d’abast mundial”. L'entitat lluita des de fa anys per a trobar un producte sintètic en substitució del LAL (lisat d’amebòcits de límul), el component que s'extreu d'aquests animals.

Mentre segueix la carrera per aconseguir la vacuna contra la Covid-19, un dels ingredients indispensables d'aquesta ha fet saltar la polèmica. Des de fa dècades, la sang dels límuls, una artòpode aquàtic que habita la costa est nord-americana, és utilitzada per les farmacèutiques per detectar la presència de bacteris perillosos en els productes injectables com vacunes.Un cop es descobreixi la fórmula per a fer front al coronavirus, la demanda de milers de milions de vacunes farà que aquest producte vagi a l'alça, ja que cada una d'elles haurà de sotmetre's a la prova de detecció d'endotoxines. En cas de no ser descobertes, aquestes molècules presents en membranes cel·lulars de bacteris comuns com la salmonel·la poden causar febre i mort en humans.Davant d'aquest risc, les farmacèutiques s'asseguren que cap fàrmac injectable contingui endotoxines, pel que els ingredients d'aquestes últimes han de passar una prova que és possible gràcies a la sang dels límuls. Ecologistes, conservacionistes i algunes empreses, tal com assegura Ara citant a The New York Times , lluiten per trobar solucions tecnològiques i protegir aquesta espècie mil·lenària i els ocells que s'alimenten dels seus ous.Tal com cita el mateix mitjà,