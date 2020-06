Aragonès avisa que la crisi de la Covid-19 no serà una «excusa» per oblidar la independència

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, avisa que la crisi sanitària i l'actual procés de reconstrucció post-covid "no ha de servir d'excusa" per oblidar l'autodeterminació i l'amnistia. El líder d'Esquerra, de fet, assegura que l'agenda de la reconstrucció és també per a ERC l'agenda de la república catalana: "Amb una mà defensem el país davant d'una possible segona onada i amb l'altra seguim treballant per la independència.Aquests dos camins han anat sempre units ". En aquest sentit, la secretària general del partit, Marta Rovira, ha fet una crida a la unitat de l'independentisme per assolir l'objectiu: "Estem en un moment d'acumulació de forces i no d'extarnalitzar tants debats interns com el que tenim".Els líders republicans han fet aquestes declaracions durant la presentació del pla de reconstrucció dels republicans per al futur post-covid. 'De la Reconstrucció a la República'. El nom ja és prou clarificador del que defensava Aragonès en la seva intervenció: "No poder tornar al febrer de 2020. Hem d'aprofitar el que està passant per construir una cosa millor".En aquest sentit, Aragonès afirma que els republicans no participaran en cap debat que suposi "reconstruir el règim del 78" i aposta per una república amb drets i llibertats per a tothom. Els republicans han presentat un pla basat en set eixos on es recullen ja algunes propostes que esperen completar a partir del diàleg amb agents socials i econòmics.Reactivar l'economia productiva, reforçar l'estat del benestar, reconciliar la feina i la vida, reconnectar el territori, polítiques sobre renovables i residus zero, rellançar la cultura, i una república de drets i llibertats són els epígrafs d'un pla que pretén construir un país "més just, més digne i més lliure".El vicepresident del Govern recorda que en el procés de reconstrucció post-covid les solucions no poden ser "neutres" i que no només poden respondre a qüestions "tècniques". La ideologia, diu Aragonès, importa: "Podem tenir una sortida neoliberal de tancament del regim del 78 que ens acosti a un futur distòpic o una sortida en clau republicana i independentista".El vicepresident ha estat acompanyat del president del Parlament, consellers, diputats i alcaldes que han anat desgranant algunes de les propostes dels republicans per a aquesta doble reconstrucció. També hi ha participat per videoconferència la secretària general, Marta Rovira, que ha reclamat un pla de reconstrucció que no sigui "depenent" de l'Estat.La crisi sanitària, diu Rovira, ha servit per constatar que l'estat espanyol ha resultat ser "ineficaç" per gestionar les amenaces de la pandèmia i que la UE "no ha sabut estar a l'alçada" per donar instruccions globals per lluitar contra la covid-19: "Tornem a constatar que ens calen més i millors eines".

