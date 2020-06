Com puc recuperar els bitllets de transport públic caducats durant el confinament?

❗️A partir de l'1 de juliol,2 vies per a la compensació de títols:



1⃣Estrenats abans del 14 de març i no utilitzats durant el confinament➡️compensació automàtica passant-los per les validadores



2⃣Usats durant el confinament➡️formulari @ATMbcn https://t.co/MAhUcd1DvB pic.twitter.com/2xZ2xTUb42 — TMBinfo (@TMBinfo) June 27, 2020

Durant el confinament, amb la prohibició de desplaçar-se si no era per motius de força major, l'afluència al transport públic va veure's reduïda considerablement. D'aquesta manera, milers d'usuaris veien com els seus títols mensuals o trimestrals deixaven de ser vàlids en ple confinament o han deixat de ser-ho a posteriori amb menys ús del que és habitual.Ara, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha anunciat dues vies per a rebre una compensació pels bitllets caducats i ampliar-ne la validesa a partir de l'1 de juliol. D'aquesta manera, els que van ser estrenats abans del 14 de març i no utilitzats durant el confinament, podran ser revalidats a les màquines situades a les estacions de metro, tren i autobusos. Es calcula que hi ha unes 600.000 títols que no han estat esmorteïdes pel confinament.

Per compensar els títols personals mensuals (T-Usual, T-Grup i T-Familiar), el requisit perquè es faci l'ampliació automàtica de la data de caducitat és que el títol es validés abans del 14 de març i no es fes servir entre aleshores i l'11 d'abril. En el cas dels bitllets trimestrals com la T-Jove, la T-Trimestre i les T-70 i 90, el requisit per a l'ampliació automàtica de caducitat és que el títol fos comprat abans del 14 de març i no es fes servir entre el 14 de març i el 10 de juny.



Des de l'ATM, s'aconsella validar el títol "quan sigui necessari" per a treure'n el màxim de rendiment, i és que serà possible ampliar-ne la validesa fins el 31 de desembre d'aquest any. Si la màquina no accepta un canvi en la data de caducitat del títol, la pantallà mostrarà el text "Títol caducat", i l'usuari haurà de recórrer al formulari per a executar la petició.

