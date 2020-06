​Canadell: «No tinc cap intenció de ser president de la Generalitat»

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha tallat de soca-rel els rumors que el situaven al capdavant d'un projecte polític de cara a unes eleccions al Parlament. "No tinc cap intenció de ser president de la Generalitat. Soc el president de la Cambra, m'ho estic passant molt bé i estem fent un bon servei. Quan estàs bé en un lloc, costa canviar", ha assegurat Canadell als micròfons de Catalunya Ràdio "Tot aquest rebombori no sé d'on ha sortit, deu haver-hi un interès", ha puntualitzat el president de la Cambra de Barcelona, descartant cap contacte amb partits. De fet, Canadell no s'ha estat de criticar la tasca de JxCat i ERC per la independència: "Des del 21-D hem anat endarrere, no endavant", ha reflexionat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor