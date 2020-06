La nova foto de perfil de la Guàrdia Civil fa esclatar la xarxa

La Guàrdia Civil va sorprendre aquest divendres a la nit amb una nova foto de perfil. Es tracta del seu escut, format per una corona i una creu composta per una destral i una espasa, acompanyada de la bandera LGTBIQ+. Amb aquest simbolisme, el cos volia recolzar amb el col·lectiu, i és que aquest diumenge 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTB.El cos va anunciar el canvi d'imatge en una publicació acompanyada de l'etiqueta #NuevaFotodePerfil. La xarxa no va tardar a respondre, i la piulada va aconseguir milers de reaccions d'usuaris que en van fer sorna o ho van aplaudir, però tampoc van faltar les crítiques. Alguns internautes van titllar l'anunci de "gran detector d'homòfobs". En canvi, els més conservadors van considerar que el cos "s'havia venut a l'esquerra" i que l'escut del cos només podia anar acompanyat de la bandera d'Espanya.

