Els quatre exregidors de JxCat a la Garriga entren al govern municipal d'ERC

Els quatre regidors no adscrits a l'ajuntament de la Garriga passaran a formar part de l'equip de govern municipal. Les assemblees d'ERC i Acord Independentista de la Garriga han donat el vist i plau a l'acord aquest divendres al vespre. En un comunicat, l'alcaldessa Dolors Castellà ha destacat que el fet de passar de sis a deu regidors "donarà estabilitat" a un govern que, durant un any, reconeix que ha desenvolupat l'acció de govern "a base de negociacions complexes".D'aquesta manera es produeix un capítol més de la polèmica sortida dels regidors Joan Esteban, Juliet Grau, Xavier Bernaldo i l'exalcalde Jordi Pubill del grup de Junts per la Garriga. Fa un mes, el PDECat havia demanat als dimissionaris que tornessin les seves actes de regidors ERC i Acord Independentista han destacat que el nou cartipàs, que es portarà a votació al mes de juliol, "permetrà desenvolupar un programa d'acció de govern consensuat, en què les dues parts han trobat coincidències en els respectius programes".Els republicans també han valorat que els canvis de responsabilitats significaran la descàrrega de treball "d'alguns dels regidors que durant un any han treballat molt dur", però que volen que que "segueixin treballant igual de bé els tres anys que resten de mandat".En aquest sentit, el pacte implica un canvi en el cartipàs municipal: Jordi Pubill passarà a ocupar la primera tinença d'alcaldia -en lloc de Lluís Marco- i assumirà la regidoria de Recursos Humans; l’Àrea de Territori també quedarà repartida entre Neus Marrodán i les regidories que assumeix Xavier Bernaldo: Habitatge i Projectes; Juliet Grau s’encarregarà de les regidories d’Igualtat i de Cooperació, dins de l’Àrea de Serveis a les Persones que encapçala l'alcaldessa, Dolors Castellà; finalment, Joan Esteban tindrà la tercera tinença d’alcaldia.El pacte ha de ser encara aprovat per part dels regidors no adscrits i el seu grup de suport.

