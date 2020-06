Nova estocada al català, aquest cop contra a l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat valenciana

El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSJCV) ha declarat nuls diversos articles del decret de la Generalitat valenciana sobre la creació i el funcionament de l'Oficina de Drets Lingüístics. Els magistrats han estimat parcialment el recurs contra el decret presentat per l'Asociación para la defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana, que argumentava que el text pretenia defensar "només" els drets del catalanoparlants a expressar-se en valencià i deixava "desemparats" els castellanoparlants.La sentència declara nuls diversos punts del decret per considerar, entre altres aspectes, que excedeixen la funció d'assessorament i entren a regular una activitat administrativa prèvia.La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV ha declarat nuls els articles 4 (apartat primer i apartat segon en allò relatiu a les reclamacions i suggeriments), 5, 6.1 i 2, 7, 8 i 9 (en allò relatiu a les reclamacions i suggeriments), 10, 11, 12, 13, 14 i 16 (novament, en allò relatiu a les reclamacions i suggeriments).La resolució dels magistrats argumenta que aquests punts impugnats "trenquen el mandat constitucional de submissió dels poders públics als principis de seguretat jurídica, responsabilitat i interdicció de l'arbitrarietat". Al parer de la Sala, l'articulat de la Generalitat valenciana genera "actes administratius" amb efectes jurídics i sense garanties per als seus destinataris.No obstant això, la sentència no esmena la resta de l'articulat, que considera conforme a dret, i no qüestiona l'existència mateixa de l'Oficina, un ens que "es troba en l'àmbit de la potestat d'organització de l'administració". La sentència es pot recórrer encara davant del Tribunal Suprem.En una ràpida reacció, les entitats Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià han donat suport a l'Oficina de Drets Lingüístics del Consell. En un comunicat conjunt, totes dues entitats han denunciat que la sentència "desprotegeix els drets lingüístics davant qualsevol agressió lingüística". Les dues entitats apel·len a "la unitat" a la resta d’entitats, sindicats i partits que treballen per la llengua i demanen al Consell una resposta "contundent".Davant les sentències del TSJ del País Valencià, les entitats afirmen que existeix una "persecució de facto a qualsevol norma que protegisca el valencià com a llengua oficial". Si no, segueixen, "no es pot entendre que la totalitat dels decrets de normalització del Botànic hagen sigut tombats totalment o parcialment de forma sistemàtica per la mateixa secció IV”.

