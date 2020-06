Abertis presentarà un ERO a Acesa, Invicat i Autopistes Espanya que tindrà afectació a Catalunya

Abertis presentarà un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) a tres de les empreses del grup, Acesa, Invicat i Autopistes Espanya, segons han confirmat a l'ACN fonts sindicals i de la companyia. Els responsables de la firma de Florentino Pérez van comunicar formalment ahir als representants dels treballadors la voluntat de presentar l'ERO per “causes organitzatives i productives”, segons han informat des de la companyia. Des del sindicat CCOO, Ivan Orpella ha confirmat que l'empresa els ha comunicat la voluntat de constituir la mesa negociadora el 2 de juliol, i ha advertit que tindrà afectació a Catalunya.Orpella ha explicat que de moment l'empresa no ha comunicat quants treballadors resultaran afectats per l'ERO, però ha donat per fet que la plantilla de Catalunya en resultarà perjudicada perquè, per exemple, Abertis Autopista España és una empresa de serveis centrals per al conjunt de les concessionàries que “majoritàriament té els llocs de treball a Catalunya”.Ara, doncs, els sindicats esperen a la constitució de la mesa negociadora el dia 2 de juliol per obtenir tota la documentació de l'empresa a l'entorn de l'expedient.

