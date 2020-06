Un jutjat obliga l'Ajuntament de Cadis a retirar la bandera LGTBI de la façana

Un jutjat ha comunicat a l'Ajuntament de Cadis l'obligació de retirar de la façana de l'Ajuntament la bandera LGTBI, col·locada en motiu del Dia de l'Orgull LGTBI. El jutjat ha dictat aquesta mesura cautelaríssima a petició de l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians.L'entitat s'empara en la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix l'ús de banderes no oficials a l'exterior dels edificis públics. L'associació també ha presentat una denúncia contra l'alcalde de Cadis, José María Gutiérrez, per penjar la bandera a l'Ajuntament i argumenta que la sentència de l'alt tribunal no deixa lloc a "dubtes".La regidora de feminismes de Cadis, Lorena Garrón, ha assegurat que els serveis jurídics de l'Ajuntament estan analitzant la resolució judicial. "Seguirem defensant els drets del col·lectiu", ha assegurat.

