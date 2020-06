Un mort en un xoc frontal entre un camió i un cotxe a Vilafranca del Penedès

El conductor d'un cotxe ha mort aquest divendres a la tarda en un xoc frontal entre el vehicle en què viatjava i un camió que ha tingut lloc a la carretera N-340, al seu pas per Vilafranca del Penedès, en sentit Tarragona. El sinistre ha obligat a tallar la via en ambdós sentits de la marxa i es desvia el trànsit per carreteres alternatives. En concret, la carretera està tallada des d'un quart de cinc de la tarda en un tram de mil metres entre el punt quilomètric 1.212 i 1.213.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor