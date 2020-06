Romeva, l'esport a la presó i una tesi doctoral

"Concebo la presó des d’una perspectiva republicana, amb la idea que l’objectiu de la presó és la creació d’un ciutadà actiu", ha explicat Romeva

L'exconseller Raül Romeva ha participat aquesta tarda, en directe i des de Lledoners, en un col·loqui sobre esport i reinserció a les presons organitzat per la delegació del Govern a França. Romeva està fent la tesi doctoral sobre aquesta qüestió mentre compleix condemna per l'organització del referèndum. La tesi es titula El paper de l'activitat física i l'esport als centres penitenciaris des d'una perspectiva republicana."Concebo la presó des d’una perspectiva republicana, amb la idea que l’objectiu de la presó és la creació d’un ciutadà actiu. L’esport pot ajudar perquè permet el treball en equip i la promoció dels valors", ha assegurat Romeva. L'exconseller considera que la presó té un paper capital: ha de ser un lloc educatiu i de reinserció, i no pas un lloc de càstig i d'exclusió.En l'acte hi han pres part veus de referència com l'exministra d'Esports francesa Marie-George Buffet i l'exseleccionador francès de futbol Raymond Domenech, i l'ha moderat un dels periodistes esportius de referència a França, Nelson Monfort. Buffet i Domenech han coincidit en què l'esport a la presó no serveix per reinserir-se sinó per proporcionar als presos moments de "llibertat" dins del centre.Romeva, per la seva part, ha donat la raó als altres dos conferenciants i ha explicat que l'esport permet la trobada de gent interessada per diferents temes, com ara la religió o la política, en un àmbit comú. A més, l'exconseller ha expressat les dues necessitats que ell creu que tots els presos tenen: "Hi ha la necessitat de fer exercici físic i mental, sobretot en una situació de tancament, i també tenim la necessitat de tenir una certa llibertat fictícia".Romeva considera indispensable que els professionals siguin aptes per desenvolupar una correcta tasca dins de la presó. "L'esport és molt útil, però s'ha de construir a sobre d'una arquitectura en la qual l'equip de professionals és molt important", ha explicat. Per a ell, els monitors, psicòlegs, i tots els qui acompanyen els presos, han de ser capaços de demostrar-los que són capaços de fer les coses, de motivar-los i, sobretot, han de tenir en compte la seva transformació. Una transformació que, segons l'exconseller, ha de ser "no només personal, sinó també la transformació del seu entorn".En referència a la seva tesi doctoral, Romeva ha deixat clars els dos punts principals que defensa. En primer lloc, considera que l'esport pot ser molt útil "si s'utilitza bé". Romeva creu que la pràctica esportiva hauria d'estar a la disposició de qualsevol persona que es trobi dins d'un centre penitenciari. I, en segon, l'exconseller d'Exteriors pensa que la presó ha d'ajudar a la gent a trobar-se i l'esport, "ben utilitzat", pot ser la clau per trobar el camí i la conducta. "La pràctica esportiva permet treballar la disciplina, tenir consciència de grup i de ciutadania activa", ha manifestat Romeva.L'exconseller ha explicat també que l'oferta esportiva dins de la presó ha de ser variada i ha de permetre els esports d'equip, així com els individuals. D'aquests últims, però, n'ha fet un matís: "Els esports individuals els practiquem en grup per crear comunitat". Així, Romeva ha explicat que a Lledoners practiquen bàsquet, natació, spinning i ioga, que ell considera una activitat molt "potent" per sentir-se còmode amb ell mateix.

