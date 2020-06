Un any de l'espai de reflexió i anàlisi Pensem.cat

La Fundació Congrés de Cultura Catalana va decidir, ara fa un any, posar en marxa Pensem.cat, concebut com un espai d'anàlisi, reflexió i debat que actuï de pont entre el coneixement expert i l'opinió pública en general. Un espai que faciliti la transferència de coneixement entre l'Acadèmia i el conjunt de la societat.La directora l'entitat, la sociòloga Marta Rovira Martínez, explica: "Sovint hi ha qui se'ns adreça a la Fundació Congrés de Cultura Catalana demanant un nou Congrés, un nou espai de reflexió sobre la societat catalana d'avui. Caldria plantejar-ne l'oportunitat, el moment i les eines. Però el que és segur que ens calen, com a societat, espais de difusió d'aquesta reflexió per tal de compartir-la amb el conjunt de les persones amb qui convivim. D'aquí va sorgir la idea de crear un espai com el Pensem.cat, com un espai permanent de debat i reflexió, a través de l'exercici del columnisme científic".Al cap d'un any de funcionament, es pot constatar que Pensem.cat contribueix a la difusió del coneixement expert i acadèmic més enllà dels seus circuits habituals, contribuint així al debat social, ja sigui aportant-hi noves perspectives, ja sigui contribuint a la vertebració de polítiques públiques a partir del coneixement científicament validat.

