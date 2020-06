Les 20 pel·lícules i sèries LGTBIQ+ imprescindibles de la nova generació

El col·lectiu LGTBIQ+ ha lluitat per la seva visibilitat des de fa segles, amb una gran força reivindicativa des de 1969, a partir dels fets d'Stonewall. El cinema, un dels intèrprets més acurats de la societat del moment, ha intentat adaptar-se al llarg de les dècades amb una realitat que no acabava de quallar en el món del setè art. Símils, subtileses, trames recaragolades i personatges amanerats o masculinitzats intentaven donar veu a un col·lectiu que no trobava cap so en el cinema.Les productores independents i les noves fornades de cineastes van donar pas a una generació trencadora que va cuinar l'avantsala de la situació actual, on les persones LGTBIQ+ poden gaudir de tot un repertori de pel·lícules queer, plenes de visibilitat i històries integradores. Aquestes són les millors d'aquesta nova fornada, disponibles a les plataformes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor