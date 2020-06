Colau aposta per buscar un «emplaçament alternatiu» pel tall de la Meridiana

Parera ha demanat "quines mesures ha adoptat l'Ajuntament davant dels reiterats talls de l'avinguda Meridiana a càrrec dels anomenats CDR". Des de Barcelona pel Canvi, la regidora Eva Parera ha assegurat que la "paciència" dels col·lectius afectats està "arribant a un límit" i ha demanat que s'actuï.Parera ha demanat "quines mesures ha adoptat l'Ajuntament davant dels reiterats talls de l'avinguda Meridiana a càrrec dels anomenats CDR".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que el consistori ha mostrat disposició des de la Guàrdia Urbana per oferir alternatives o fer mediació entre els col·lectius afectats pel tall de la Meridiana. "Creiem que s'ha d'apostar per la mediació i buscar un emplaçament alternatiu que faciliti la llibertat d'expressió", ha dit Colau.L'alcaldessa ha respost així una pregunta de Barcelona pel Canvi al ple municipal d'aquest divendres. "Tots estem a favor de la llibertat d'expressió però també hi ha altres drets que s'han de garantir i les manifestacions continuades han generat moltes queixes de veïns i comerciants", ha afirmat l'alcaldessa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor