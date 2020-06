Sanitat registra vuit morts i 191 contagis en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat vuit morts i 191 contagis en les últimes 24 hores. Aquestes dades suposen un increment de les infeccions, ja que se n'ha registrat una quarantena més. En aquests moments, hi ha una desena de brots controlats arreu de l'Estat. El balanç global és de 28.338 defuncions i 247.905 contagis.L'Aragó, una de les autonomies on quatre comarques han retrocedit a la fase 2 a causa d'un brot, és l'autonomia que més contagis registra: un total de 72. A la Comunitat de Madrid se n'han diagnosticat 41 i, en el cas de Catalunya, 36. Hi ha sis territoris on no s'ha detectat cap cas en les darreres hores: País Valencià, Astúries, Cantàbria, Castella La-Manxa, Ceuta i Melilla.Pel que fa a les morts notificades en la darrera setmana, han estat un total d'11, set d'elles a Castella i Lleó, dues a Madrid, una al País Valencià i una a Astúries. Els casos que han precisat hospitalització en l'última setmana han estat 147 i s'han produït 12 ingressos a l'UCI arreu de l'Estat.

