El TSJC absol un condemnat per abusar sexualment del seu nebot durant sis anys

El Tribunal Superior de Justícia de Girona ha absolt un condemnat a 8 anys i mig de presó per abusar sexualment del seu nebot polític des del 2004 fins al 2010 a domicilis familiars de Palamós i Calonge. El tribunal estima el recurs de la defensa i revoca la sentència dictada per la secció tercera de l'Audiència de Girona.La sentència conclou que "el testimoni del denunciant no té la solidesa ni la consistència suficient per enervar la presumpció d'innocència i suportar una convicció de culpabilitat". El tribunal apunta que l'interrogatori del fiscal es va basar en preguntes que "incloïen la resposta" i que la primera sentència no va tenir en compte que el menor va confessar els suposats fets quan el van enxampar abusant d'una cosina.L'Audiència de Girona el va condemnar com a autor d'un delicte continuat d'abús sexual amb accés carnal i d'un delicte continuat d'exhibicionisme i li va imposar 8 anys i mig de presó i multa de 1.620 euros. La sentència considerava provat que entre els anys 2004 i 2010, quan el nebot era menor d'edat, va començar a posar-li vídeos pornogràfics i a masturbar-se davant seu. Amb el pas dels anys, els abusos van anar a més fins que, quan el nen tenia 14 o 15 anys, el va penetrar. Segons la sentència de l'Audiència, el processat es va aprofitar de la "situació de superioritat" que tenia cap al menor.La defensa, encapçalada pel lletrat Javier Gómez Galera, va presentar recurs a la sentència al TSJC. L'alt tribunal li dona la raó, revoca la sentència de l'Audiència de Girona i absol el processat. El TSJC conclou, contràriament al que va dictaminar l'Audiència, que la declaració del denunciat no té suficient "solidesa" ni "consistència" per enervar la presumpció d'innocència.A l'hora d'arribar a aquesta conclusió, el TSJC recull que l'interrogatori que el fiscal va fer al denunciant es va "limitar" a fer preguntes directes que ja "incloïen la resposta". "El relat de la víctima es va limitar, pràcticament, a la simple ratificació de les propostes fàctiques que se li van presentar", critica la sentència que subratlla que la "suggestivitat de les preguntes altera profundament la qualitat reconstructiva de les respostes" i, per tant, impedeixen al tribunal valorar la credibilitat del testimoni.A més, la sentència també recull que les corroboracions perifèriques valorades a la resolució de l'Audiència (de familiars i de la seva psicòloga) són, en realitat, testimonis de referència perquè es limiten a explicar allò que els ha transmès el denunciant.Finalment, el TSJC també remarca que "no es pot obviar" que el denunciant va revelar els suposats abusos en un context de "conflictivitat". En concret, quan un oncle seu el va apallissar per haver abusat sexualment d'una cosina. "Això no implica que acollim la tesi defensiva en el sentit que les imputacions del denunciant van venir determinar per un interès d'expulsar-se dels seus actes", apunta el tribunal que sí que argumenta, però, que tot això resta "solidesa" a la declaració del denunciant.

