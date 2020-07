Un estiu per gaudir Catalunya amb els cinc sentits

Observar i deixar-se atrapar per l’essència de viles i pobles encantadors

Conèixer Catalunya sembla fàcil. És un territori que es pot creuar de nord a sud en cotxe en menys de quatre hores. La proposta d'aquest reportatge, malgrat tot, va més enllà d’un viatge llampec. Et convidem a descobrir el caràcter, l’encant o l’aire mariner de les nostres ciutats, viles i pobles.Coneixeràs ciutats mitjanes i viles petites que tenen personalitat pròpia , la majoria de les quals han estat seu de diferents cultures i han viscut diversos moments d’esplendor, plasmats en la seva arquitectura i, també, en el caràcter que les fa úniques. Parlem de tradicions, de delícies gastronòmiques o d’aficions relativament modernes, com la música de jazz o els espectacles de circ, que creixen de manera gairebé màgica en una ciutat en concret.Arribaràs a pobles petits on la carretera no continua perquè ja ha acabat la seva missió de portar-te a un lloc encantador. Pobles on els pocs habitants són molt conscients del valor del seu paradís i el mostren amb orgull i amb ganes de compartir. En alguns et semblarà que has viatjat en el temps, en travessar les seves muralles medievals. I en d’altres et sentiràs protagonista d’una història antiga, com la que van viure Hemingway o Dalí.Hi podràs menjar productes acabats de sortir de la terra o d’un celler amb regust al paisatge en el qual han vist la llum. Als barris i viles marineres, veuràs sortir el sol del mar i t’envairà la sensació que amb el nou dia tot és possible. Compartiràs les tradicions pesqueres i gaudiràs dels fruits del mar només sortir de l’aigua.Podràs conèixer les històries que s’expliquen als ports, confraries i llotges , i podràs submergir-te en l’aventura de ser un més en participar en les activitats que celebren els valors de la vida marinera. Totes les poblacions que apareixen en aquesta publicació han obtingut el corresponent segell de qualitat de l’Agència Catalana de Turisme. Aquests segells garanteixen que les experiències viscudes en els llocs acreditats seran satisfactòries. No dubtis a emprendre el viatge, sempre hi ha una cosa meravellosa per descobrir.