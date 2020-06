Quan Hollywood tancava les seves estrelles a l'armari

Icones. Llegendes del cinema. Irrepetibles pel·lícules que van provocar terratrèmols de seguidors arreu del món van crear una escola que encara avui dia s'estudia. Les estrelles del Hollywood de l'etapa daurada van suposar un abans i un després en la indústria, generant al seu voltant tota una forma de vida, una mena d'influencers de la dècada dels anys 30, 40 i 50.La cara més brillant de Hollywood amagava tota una estela de desgràcies, polítiques moralistes, censura, repressió i assetjament. Un col·lectiu absolutament afectat per aquest costat fosc va ser LGTBI, condemnat a l'ostracisme per unes productores incapaces de protegir les seves estrelles, una societat nord-americana dominada per conductes religioses i sense cap mena d'empatia.Un conjunt d'intèrprets, directors, productors i guionistes havien de viure una vida que no era la seva, i alguns estaven exposats a la primera línia del focus mediàtic. Dècades després, s'ha pogut saber quina era la seva condició sexual i se'ls ha pogut homenatjar en conseqüència. Sobre altres figures com Ava Gardner, Cary Grant, James Dean o Montgomery Clift continua sense aclarir-se si els rumors eren certs o no.

