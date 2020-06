La Moncloa ratifica la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre

"Els ERTO estan contribuint de manera decidida a frenar l'hemorràgia del mercat laboral i mitigar l'impacte sobre l'ocupació", ha assegurat la ministra portaveu, María Jesús Montero, després del consell de ministres que ha ratificat la pròrroga de les mesures. Ha insistit en què la vocació del govern de coalició és intentar evitar que es dispari l'atur i que es destrueixin llocs de treball de forma massiva com va passar amb la crisi financera del 2008.



Finalment, la CEOE va acceptar aquest dijous la darrera de les propostes que havia fet arribar la Moncloa, que ha trobat reticències per tancar una entesa que voldrien haver segellat el passat 16 de juny. "Podem estar una mica més tranquils", va assegurar la ministra de Treball, Yolanda Díaz, adreçant-se als treballadors afectats. La negociació ha estat d'alt voltatge, ja que els ERTO tenen un gran cost per a les arques públiques. El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha xifrat el cost de març fins al setembre en 11.000 milions d'euros, a més dels 3.000 milions mensuals que es paguen pels subsidis d'atur. Però els agents socials reclamaven allargar-los fins a finals d'any per garantir els llocs de treball i, de fet, tot i haver acceptat les condicions proposades per l'executiu, ja han advertit que caldrà anar més enllà.



Les exempcions: menys que fins ara però durant més temps



L'acord passa per mantenir els ERTO de força major total per a les empreses que encara no han reprès la seca activitat i la possibilitat que les empreses que es vegin abocades a tancar de nou per culpa d'un rebrot del coronavirus puguin acollir-se a aquests procediments. A les empreses que encara tinguin tots els treballadors suspesos d'ocupació se'ls aplicarà l'exempció en les cotitzacions empresarials del 70% al juliol, el 60% a l'agost i el 35% al setembre en el cas que tinguin menys de 50 treballadors. Per a les que en tinguin més, l'exoneració de quotes serà del 50% al juliol, el 40% a l'agost i el 25% al setembre. Fumata blanca per allargar els ERTO fins al 30 de setembre. Després d'un llarg estira-i-arronsa, finalment el govern espanyol i els agents socials van tancar aquest dijous un acord per allargar els ajuts a la suspensió total de l'activitat que aquest divendres ha estat ratificar pel consell de ministres. Acabat l'estat d'alarma, encara hi ha 2,2 milions de treballadors afectats per un expedient temporal que han seguit la negociació contenint la respiració, ja que inicialment els ERTO havien d'acabar el 30 de juny i temien pel seu lloc de feina. A més, el pacte inclou que es puguin acollir a aquest mecanisme les empreses que hagin repès l'activitat però que hagin de tornar a tancar per un rebrot de coronavirus."Els ERTO estan contribuint de manera decidida a frenar l'hemorràgia del mercat laboral i mitigar l'impacte sobre l'ocupació", ha assegurat la ministra portaveu, María Jesús Montero, després del consell de ministres que ha ratificat la pròrroga de les mesures. Ha insistit en què la vocació del govern de coalició és intentar evitar que es dispari l'atur i que es destrueixin llocs de treball de forma massiva com va passar amb la crisi financera del 2008.Finalment, la CEOE va acceptar aquest dijous la darrera de les propostes que havia fet arribar la Moncloa, que ha trobat reticències per tancar una entesa que voldrien haver segellat el passat 16 de juny. "Podem estar una mica més tranquils", va assegurar la ministra de Treball, Yolanda Díaz, adreçant-se als treballadors afectats. La negociació ha estat d'alt voltatge, ja que els ERTO tenen un gran cost per a les arques públiques. El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha xifrat el cost de març fins al setembre en 11.000 milions d'euros, a més dels 3.000 milions mensuals que es paguen pels subsidis d'atur. Però els agents socials reclamaven allargar-los fins a finals d'any per garantir els llocs de treball i, de fet, tot i haver acceptat les condicions proposades per l'executiu, ja han advertit que caldrà anar més enllà.L'acord passa per mantenir els ERTO de força major total per a les empreses que encara no han reprès la seca activitat i la possibilitat que les empreses que es vegin abocades a tancar de nou per culpa d'un rebrot del coronavirus puguin acollir-se a aquests procediments. A les empreses que encara tinguin tots els treballadors suspesos d'ocupació se'ls aplicarà l'exempció en les cotitzacions empresarials del 70% al juliol, el 60% a l'agost i el 35% al setembre en el cas que tinguin menys de 50 treballadors. Per a les que en tinguin més, l'exoneració de quotes serà del 50% al juliol, el 40% a l'agost i el 25% al setembre.

Aquests percentatges són menors que els establerts fins al 30 de juny, que eren del 100% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les de més de 50. A canvi, però, aquesta figura no desapareixerà a partir del 30 de juny i s'allargarà 3 mesos.En el cas de les empreses que actualment estiguin actives però que es vegin obligades a tancar com a conseqüència d'un rebrot del virus, es permetrà que es puguin acollir a un ERTO de força major total, que comptaria amb una exoneració de quotes per a les empreses del 80% si la seva plantilla és inferior als 50 treballadors i del 50% si el supera.L'acord prohibeix a les empreses en ERTO la realització d'hores extraordinàries, l'establiment o la represa d'externalitzacions de l'activitat i la concertació de nous contractes, ja siguin de mera directa o a través d'una empresa de treball temporal (ETT).Les empreses en ERTO només podran contractar o externalitzar tasques si els treballadors del seu centre de treball no poden -per formació, capacitació i altres raons objectives o justificades- realitzar les funcions encomanades a l'empleat que es contracta o a l'externalització. Per a això, l'empresa haurà d'informar prèviament els representants legals dels treballadors.Aquesta prohibició, que durarà mentre estigui vigent el ERTO, seria d'aplicació tant als ERTO de força major com als ERTO per causes objectives i sancionables en cas d'incompliment. La nova regulació estén als ERTO per causes objectives la prohibició d'acollir-se a aquest procediment si l'empresa té domicili en un paradís fiscal.Tampoc podrà repartir els dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliqui el ERTO, excepte si l'empresa en qüestió abona prèviament l'import de les exoneracions gaudides (aquestes mesures s'aplicaven anteriorment només als ERTO de força major). La limitació en el repartiment de dividends no és aplicable a les empreses que, amb data 29 de febrer d'aquest any, tinguessin menys de 50 treballadors en plantilla.Al mateix temps, s'estén el compromís de manteniment de l'ocupació de sis mesos a les empreses que realitzin ERTO per causes objectives. Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les exoneracions de cotitzacions associades a aquests ERTO, el termini de sis mesos en què estaran obligades a mantenir l'ocupació es computa a partir que el nou decret entri en vigor.L'acord manté fins al 30 de setembre la "prohibició" que va establir el govern a l'acomiadament per causes objectives, que a la pràctica suposa encarir la indemnització a 33 dies per any treballat, davant els 20 dels acomiadaments procedents. Al mateix temps, es manté també fins al 30 de setembre la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, fet que suposa de facto prorrogar aquests contractes encara que l'empresari els vulgui rescindir.Els treballadors que cobrin l'atur perquè estan dins d'un expedient podran fer-ho encara que no hagin cotitzat el període mínim i no "gastaran" la prestació, és a dir, es manté l'anomenat comptador a zero. Segons ha explicat Díaz, la protecció pels treballadors fixos discontinus s'allarga fins al 31 de desembre.Per altra banda, la ministra de Treball ha assegurat que el govern espanyol és conscient que s'ha detectat l'ús fraudulent dels ERTO tot i afirmar que "la major part de les empreses són honestes" i ha avisat que estan investigant "qualsevol irregularitat".Foment del Treball Nacional ha donat "suport" a l'acord sobre la pròrroga dels ERTO per "l'excepcionalitat i la urgència" de la situació. "Considerem que la darrera proposta presentada pel Ministeri de Treball no és la que més ens hauria agradat, des de la perspectiva de dotar les empreses i els actors més afectats de millors condicions i protecció", ha reconegut el director de Relacions Laborals i Assumptes Socials de la patronal, Javier Ibars, en declaracions a l'ACN. Ibars ha assegurat que no es tracta d'un procés "tancat" i ha reclamat marge per a la "llibertat empresarial". De cara a pròximes negociacions, Foment demana allargar els expedients 'sine die' i que les empreses puguin "reordenar" la plantilla en funció de la nova situació.UGT valora positivament l’acord per prorrogar els ERTE fins al 30 de setembre però diu que seguirà insistint "en alguns aspectes de cares a una futura prolongació més enllà de setembre". De fet, el secretari general, Pepe Álvarez, ja ha advertit que serà necessari allargar-los fins al desembre. El seu homòleg de CCOO, Unai Sordo, per la seva banda, ha celebrat l'acord, que sota el seu criteri suposa un missatge "de confiança".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor