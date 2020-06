Torra assegura que ja té «molt clar» quan seran les eleccions catalanes

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que ell ja té "molt clar" quan han de ser les eleccions, tot i que no ha fet públic el dia. Ha recordat que al gener ja va dir que el Govern no tenia recorregut polític però que es va decidir que allò prioritari era aprovar el pressupost i després, amb el coronavirus, fer front a la pandèmia."Però un cop encarrilada la sortida l'emergència sanitària, la ciutadania ha d'anar a votar", ha dit aquest divendres des de Lleida. Torra ha reconegut que ja fa molts mesos o anys que les estratègies de les forces independentistes són diferents i potser "s'ha aguditzat en els últims temps". Tot i això, ha posat en valor que un dels encerts de l'independentisme ha estat la diversitat.El dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) està pendent de la vista del 17 de setembre al Tribunal Suprem per la seva inhabilitació, que fa que els partits situïn els comicis entre la tardor i principis d'hivern de l'any vinent com a molt tard.

