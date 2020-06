El coronavirus ja circulava per Barcelona fa més d'un any

El coronavirus ja estava present en les aigües residuals de Barcelona un any abans que es declarés oficialment la pandèmia a tot el món. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi publicat per la Universitat de Barcelona (UB) sobre mostres d'aquests aigües del 12 de març del 2019, on hi han detectat la presència del SARS-CoV-2, el virus que provoca la Covid-19.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar que el coronavirus era pandèmia l'11 de març del 2020. Tres dies després, el govern espanyol decretava l'estat d'alarma a tot l'Estat.La recerca s'emmarca en el projecte de vigilància sentinella del virus amb l'objectiu de detectar-lo en les aigües residuals i facilitar l'adopció de mesures immediates. Els resultats responen a l'anàlisi de mostres congelades.Tot i que la Covid-19 és una malaltia respiratòria, s'ha demostrat que hi ha grans quantitats de genoma del coronavirus a les femtes, que posteriorment arriben a les aigües residuals. Això fa que l'epidemiologia basada en aigües residuals sigui una potencial eina d'alerta precoç de la circulació del virus en la població, especialment important tenint en compte les xifres de persones asimptomàtiques o presimptomàtiques.Des del 13 d'abril, els investigadors han analitzat setmanalment mostres obtingudes a dues grans plantes de tractament d'aigües residuals de Barcelona. El catedràtic de la Facultat de Biologia de la UB i coordinador del treball, Albert Bosch, ha explicat que els nivells del genoma del SARS-CoV-2 van coincidir "clarament" amb l'evolució dels casos de covid-19 en la població.Posteriorment, els investigadors van analitzar mostres congelades dels mesos anteriors a l'inici del mostreig sistemàtic. Aquestes anàlisis van revelar la creixent aparició de genomes SARS-CoV-2 entre principis de gener i principis de març d'aquest any, avançant la cronologia sobre l'arribada del coronavirus a l'Estat. El 15 de gener ja es detectava la presència de virus, 41 dies abans de la declaració del primer cas, que es va notificar el 25 de febrer.

En el treball hi han participat els investigadors del Grup de Virus Entèrics de la UB Gemma Chavarria- Miró, Eduard Anfruns-Estrada i Susana Guix, liderats per Rosa Maria Pintó i el propi Bosch. El projecte de vigilància sentinella està coordinat per aquest grup, en col·laboració amb Aigües de Barcelona i té finançament del projecte REVEAL, de l'empresa SUEZ.El Grup de Virus Entèric també té la coordinació científica d'un projecte de vigilància sentinella del SARS-CoV-2 en aigües residuals de tot l'Estat finançat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. A més, coordina la vigilància del mateix virus en aigües de bany de l'Estat i participa en un projecte de seguiment de la presència del virus en mostres d'aigües residuals d'entrada a les plantes depuradores catalanes.

