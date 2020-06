Justícia prepara totes les sales de vistes de Catalunya per celebrar-hi judicis telemàtics

VISTES PROGRAMADES FINS AL 30 DE SETEMBRE

Assenyalaments per mes Distribució d'assenyalaments Vistes % Vistes matí Vistes tarda Maig* 2.653 5% 96% 4% Juny 22.993 46% 96% 4% Juliol 14.931 30% 96% 4% Agost 165 0% 98% 2% Setembre 8.735 18% 99% 1% Total 49.777 100% 47.831 (97%) 1.646 (3%)

* Només en tres dies. Font: Departament de Justícia

El Departament de Justícia ha adquirit 447 noves llicències per celebrar judicis per videoconferència, una per a cadascuna de les sales de vistes dels jutjats de tot Catalunya. Aquesta inversió en tecnologia farà possible que els judicis, les vistes prèvies i les declaracions es puguin celebrar sense desplaçaments innecessaris i evitant l'acumulació de persones als edificis judicials.Els Mossos d'Esquadra, les policies locals i els metges forenses podran intervenir en els judicis per videoconferència des de les seves dependències. Els advocats i procuradors hi podran participar telemàticament quan es tracti d'actuacions prèvies. En relació amb les declaracions de detinguts o d'interns de les presons, també ho podran fer telemàticament des de les comissaries i els centres penitenciaris.Sempre és el jutge qui disposa si s'utilitza la via telemàtica. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha establert que els jutges i tots els seus equips sempre estaran en seu judicial durant les vistes o els judicis.La plataforma Webex permet establir el dia i l'hora de la videoconnexió, amb independència del dispositiu que s'usi per fer-ho -tauletes, ordinadors o telèfons mòbils- i amb tants participants com sigui necessari. És una connexió segura. Es compleix així amb totes les garanties processals i amb les indicacions sanitàries.El jutge, però, és qui té l'última paraula i qui pot decidir si el judici se celebra telemàticament o presencialment. Fins ara, a Catalunya se celebren més de 16.000 actuacions judicials cada any.El Departament de Justícia està formant gairebé 2.000 funcionaris, entre gestors, tramitadors i auxilis judicials a tot Catalunya. La formació, d'una hora de durada, la imparteix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), a través d'un equip de dinamitzadors informàtics del Departament de Justícia, en format telemàtic, i permet que es pugui seguir tant des dels ordinadors del lloc de treball com des de casa.Des del 27 de maig fins al 30 de setembre, hi ha 49.477 assenyalaments programats, dels quals 47.831 (97%) són al matí (fins a les 15:00) i 1.646 (3%), a la tarda.

