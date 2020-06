Barcelona tornarà a buscar un soci privat per construir 4.500 pisos de lloguer assequible

El ple municipal de Barcelona ha donat llum verda a la reactivació de la cerca d'un soci privat per a l'empresa Habitatge Metròpolis de Barcelona, constituïda per l'Ajuntament. En l'anterior mandat el concurs per trobar una empresa privada va quedar desert i ara el govern municipal ha flexibilitzat les condicions. La mesura ha comptat amb el suport dels grups de govern, JxCat i Ciutadans. ERC, PP i Barcelona pel Canvi s'han abstingut.Els plans de l'Ajuntament passen per construir 4.500 habitatges que beneficiïn entre 11.000 i 12.000 veïns.El govern municipal de Barcelona també ha defensat aquest divendres al ple el pla de xoc destinat a pal·liar les conseqüències de la crisi en el comerç de proximitat. Un total de 46 mesures, de les quals 20 ja estan en marxa, per salvar un sector on treballen el 41% dels afectats per ERTO a la ciutat.La regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, ha assenyalat la dependència del turisme i les mancances digitals com a principals obstacles a esquivar i ha reivindicat la partida de 22 milions d'euros destinada per l'Ajuntament a mesures que beneficien de manera total o parcial el sector. Un sector que ha fet un SOS i que xifra en un 10% la quantitat de botigues que han tancat a causa de l'epidèmia.En línies generals, ha qüestionat la calendarització del pla. "Les primeres propostes van arribar al maig, un mes després de l'inici de l'epidèmia", ha lamentat el regidor d'ERC Jordi Castellana. "El pla arriba tard i no és prou contundent", ha afirmat Neus Munté des de JxCat, en línies similars al que ha dit el regidor del PP Josep Bou: "S'han pres mesures necessàries però insuficients".Des de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha demanat celeritat per implementar les mesures, especialment pel que fa a l'ampliació i creació de noves terrasses de bars i restaurants. Una demanda que també han posat sobre la taula la resta de grups.Els retrets de l'oposició al govern municipal de Barcelona també s'han produït en el debat sobre l'estat de la ciutat que s'ha fet aquest divendres en la sessió plenària al consistori. L'alcaldessa, Ada Colau, i el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, han estat els encarregats de defensar la gestió de l'executiu, que tota la resta de grups han suspès.Barcelona afronta una crisi que genera preocupació en el 86% dels veïns, segons dades de l'Ajuntament. Colau ha reivindicat que el 58% dels barcelonins aproven la gestió municipal durant l'epidèmia. L'alcaldessa ha remarcat la tasca feta conjuntament amb la Generalitat per ampliar la capacitat dels hospitals barcelonins i la creació d' equipaments d'urgència per atendre les persones sense sostre . "Hem fet la gestió de la crisi però no ens hem aturat en els grans reptes", ha dit, reivindicant les mesures de modificació de l'espai públic el nomenament de la ciutat com a Capital Mundial de l’Alimentació el 2021 i la candidatura perquè Barcelona aculli l'Agència de Predicció Meteorològica.Collboni, al seu torn, ha assegurat que el govern municipal ha estat "a l'altura del que la gent demanava". El primer tinent d'alcaldia també ha afirmat que la "prioritat" de l'executiu de comuns i socialistes serà la creació de llocs de treball.Les explicacions de Colau i Collboni no han convençut ERC i el president del grup municipal republicà, Ernest Maragall, ha acusat el govern municipal de "cofoisme". Maragall ha reclamat "més rigor i autoexigència" a l'executiu municipal. "La mobilitat no és sostenible, el preu de l'habitatge està pels núvols i tenim dependència del turisme... La pandèmia ho ha acabat d'agreujar", ha asseguratDes de Junts per Catalunya, Neus Munté, ha assegurat que l'oposició desconeix el "pla" del govern municipal per sortir de la crisi provocada per l'epidèmia. Munté ha assenyalat l'atur com a aspecte principal, mentre que des de Ciutadans la regidora María Luz Guilarte ha assenyalat l'accés a l'habitatge, el sensellarisme i la seguretat com a principals preocupacions a la ciutat.Josep Bou (PP) i Manuel Valls (Barcelona pel Canvi) també han fet referència a la seguretat i han exclòs el tinent de seguretat responsable d'aquesta àrea, Albert Batlle, de la crítica generalitzada al govern municipal. Bou ha acusat l'executiu de posar "obstacles" a l'hostaleria i la restauració, mentre que Valls ha assenyalat que Barcelona hauria d'haver estat "millor preparada" per afrontar la crisi.

