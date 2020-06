La nova (i esperada) funció que per fi afegirà Netflix

Gente les traigo una excelente noticia, Netflix ya puso la nueva función de "quitar de la fila" para esas series o películas que les aparecía en seguir viendo!! De momento solo está para Android, si tienen iOS deberán esperar hasta el 29 de junio. RT para salvar una vida!! pic.twitter.com/Eue8u7MOGJ — Pochoclos Locos (@PochoclosL) June 25, 2020

por fin pusieron “quitar de la fila” en netflix xq me desesperaba tener ahí series inconclusas — dani ELA (@louiswhistle) June 25, 2020

Por fin en Netflix se puede sacar una serie o película de seguir viendo más fácil — Milena 🌙 (@mile43219) June 26, 2020

Netflix segueix canviant la seva interfície per facilitar la vida dels seus usuaris. En aquesta ocasió, la plataforma de sèries i pel·lícules ha introduït l'opció de treure fàcilment el contingut que queda a la fila de "seguir veient".Aquesta nova funció permet que, aquell contingut que hem deixat a mitges però que no volem acabar de veure, desaparegui. L'opció "elimina de la fila", que ha estat molt aplaudida a les xarxes socials, ja està activa en dispositius Android mentre per als usuaris d'iOS hauran d'esperar fins al proper dilluns, 29 de juny.

