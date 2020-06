La Moncloa insta el PP a mantenir la col·laboració també en l'àmbit europeu

La Moncloa espera que el suport que ha donat el PP al decret sobre la "nova normalitat" no sigui una flor d'estiu propiciat pel context electoral a Galícia i a Euskadi. El govern de Pedro Sánchez ha celebrat que els populars hagin sortit del "front del no", però sospita que el moviment respon a interessos electoralistes. L'actitud a l'hora de negociar els fons de la reconstrucció a escala europea, en tot cas, pot ser la prova del cotó. És per això que la Moncloa ha emplaçat els de Pablo Casado a col·laborar per afavorir els interessos d'Espanya, un fet que passa per la retirada de l'informe que van presentar els populars denunciant un retrocés en l'estat de dret. "Confiem que el canvi de posicionament del PP sigui fruit d'una reflexió profunda i no per pur interès electoral. Tan debò aquesta nova actitud s'estengui a altres qüestions com sumar en defensa dels interessos d'Espanya en l'àmbit europeu", ha assegurat la ministra portaveu, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. La dirigent socialista ha titllat d'"infame" i "ignominiós" el document remès pel PP a la Comissió Europea i ha advertit que dels fons europeus en depèn que l'Estat pugui sortir enfortit de la recessió.La Moncloa diagnostica que l'actitud bel·ligerant del PP respon al fet d'haver considerat que el govern no resistiria a la gestió de la pandèmia. "Si va allotjar l'esperança que el govern no se sostingués, va fracassar. Aquest govern està fort", ha deixat anar Montero. A més de la retirada de l'informe, la portaveu ha recriminat a Casado que pretengui influir en les condicions dels fons europeus perquè aquests arribin però a canvi de mantenir intactes les reformes que va fer el PP, com ara la laboral. "Em sembla antidemocràtic demanar això i que es vulgui fer a través d'Europa i no de les urnes", ha subratllat Montero.Així doncs, el govern espanyol ha dit clarament que vol "arribar a acords amb el PP", però que a hores d'ara encara tenen dubtes que la col·laboració oferta en el decret de "nova normalitat" sigui sincera i fruit d'un gir. "Fins ara, no ha estat la tònica", ha dit. En tot cas, no ha descartat que en les pròximes setmanes pugui produir-se una trobada entre Sánchez i Casado que no ha estat possible durant la gestió de la pandèmia per l'actitud dels populars.De totes maneres, Montero ha insistit en el front comú a Europa com la clau de volta. En aquest sentit, ha subratllat que la candidatura de la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, a la presidència de l'Eurogrup pot tenir un paper cabdal. "La seva presidència seria una garantia per a Espanya", ha afirmat. De fet, ha assegurat que el govern espanyol té en aquests moments "els cinc sentits" dipositats en la negociació europea i que espera que el PP remi també en aquest sentit.