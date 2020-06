Un poble omple els carrers de banderes LGTBI per una denúncia que obligava a retirar la de l'ajuntament

En Villanueva de Algaidas (Málaga) el ayuntamiento tuvo que quitar la bandera Arcoíris de su balcón por la denuncia de 3 vecinos. Esta fue la reacción de los 4.000 habitantes del pueblo 👏👏 pic.twitter.com/gYxurk48jV — Igualdad LGBT 🏳️‍🌈 (@IgualdadLGBT) June 25, 2020

"No querías caldo, pues toma dos tazas", assevera la popular dita castellana. Doncs aquesta és la sentència que ha aplicat Villanueva de Algaidas, un petit poble de Màlaga, per respondre a una altra sentència, en aquest cas judicial - del Tribunal Suprem, per ser més exactes -, que prohibeix penjar banderes no oficials a l'exterior dels edificis públics. L'ajuntament lluïa la bandera LGTBI a la façana, però la denúncia d'uns veïns, emparant-se en el dictamen de l'alt tribunal, va obligar el consistori a retirar-la. La resposta de la resta del poble s'ha fet extremadament viral aquesta setmana.Malgrat ser un municipi de poc més de 4.000 habitants, la reacció ha estat enorme. Molts veïns van decidir inundar els carrers i material urbà amb centenars de banderes LGTBI. D'una sola façana del poble, a desenes de balcons, portes, finestres i fanals. Diversos usuaris han compartit fotografies de la gesta veïnal i han obtingut desenes de milers de comparticions a les xarxes.

