El sector de l'autocar ocupa el centre de Barcelona per reclamar ajudes al Govern

El sector de l'autocar s'ha mobilitzat aquest migdia al centre de Barcelona per reclamar ajudes al Govern en plena crisi del coronavirus. Desenes de vehicles han fet una marxa lenta per la Gran Via i la Meridiana, entre alters punts, sota el lema "Salvem l'autocar". El col·lectiu denuncia que des de la Generalitat no se'ls estan oferint ajudes per tirar endavant després de l'aturada obligada per la pandèmia i un descens de la demanda. El sector ja es va mobilitzar fa quinze dies pel mateix motiu.Els treballadors han exigit seure a la Taula de Turisme i han recordat que el 80% de la facturació del transport discrecional depèn d'aquesta activitat. A més, han reclamat una tributació de l'IVA al 4% i ERTO flexibles i amb tantes pròrrogues com siguin "precises". En una circular informativa sobre les principals reivindicacions, el col·lectiu també ha demanat ajudes a fons perdut per part de les administracions públiques, una deducció fiscal de l'impost de societats d'entre un 10% i un 15% i rebaixes i subvencions per disminuir el cost de la benzina un cop s'iniciï l'activitat.

