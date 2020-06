Vergés: «Haurem de fer campanyes per a la gent jove perquè la seva percepció de risc és inferior»

"Haurem d'insistir i fer campanyes específiques per a la gent jove, perquè la seva percepció del risc és inferior". Així s'ha expressat aquest divendres a Rac 1 la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha reconegut que probablement és "norma i intrínsec pel fet de ser jove" el fet que aquest col·lectiu no compleixi tant les normes de prevenció de la Covid-19.Vergés ha insistit que aquest no és un virus exclusiu de la gent gran, i ha insistit que caldrà adreçar-se als més joves, "sense criminalitzar-los" i amb les eines del jovent. Al seu parer, majoritàriament sí que es respecte les mesures d'higiene, però ha reconegut que "falta que la gent prengui consciència que són mesures importants".Vergés ha indicat que caldrà aprendre a viure amb el virus, atents als brots que s'aniran produint i controlant-los per evitar que vagin a més. Pel que fa a la segona onada, el sistema es prepara perquè sigui a la tardor, intensificant l'atenció sanitària en les residències, fent molta prevenció i formació i amb estoc de material de protecció per a quatre mesos vista.D'altra banda, ha negat que hi hagués cap picabaralla entre Presidència i Salut sobre el pas de Barcelona a la fase 3, sinó "molt de debat". "No ve mai de tres dies i tot acaba arribant", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor