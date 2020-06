Amazon posarà en marxa a la tardor una estació logística a Rubí

Amazon ha confirmat aquest divendres que a la tardor posarà en marxa una nova estació logística a Rubí per cobrir les entregues ràpides a la zona del Vallès. La instal·lació, que ocuparà més de 25.000 metres quadrats al polígon de Can Roses, centralitzarà els paquets arribats de centres logístics com els del Prat, Martorelles o Castellbisbal que nou empreses independents que col·laboren amb la multinacional repartiran als clients dels municipis propers.La nova estació logística comportarà la creació d'un centenar de llocs de treball fixos el primer any, a més de la contractació de més de 300 conductors per part de les empreses de missatgeria. La de Rubí és la vuitena inversió d'Amazon a Catalunya en els últims set anys.L'alcaldessa de Rubí, Maria Martínez, ha donat la benvinguda a Amazon i ha destacat que la seva arribada és un "orgull" que potencia la vocació industrial de Rubí que compta amb "un dels teixits econòmics més potents de Catalunya". "Continuarem treballant per seguir sent atractius i competitius per les empreses que vulguin seguir l'exemple d'Amazon", afegeix.

