Un mort en un xoc frontal a Massanes

El conductor d'un turisme va morir aquest dijous al migdia en un accident a la GI-555 a Massanes, a la Selva, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos van rebre l'avís a les 13.11 hores sobre un accident al punt kilomètric 12,8 de la citada via.Per causes que s'estan investigant, dos turismes van topar frontalment i com a conseqüència de la col·lisió el conductor d'un dels vehicles, un home de 57 anys, va resultar ferit crític i va ser traslladat en helicòpter medicalitzat a l'hospital Josep Trueta, on va morir posteriorment. El conductor de l'altre cotxe va resultar ferit greu i va ser traslladat també a l'hospital. Amb aquesta, són 47 les víctimes en accidents en carreteres interurbanes aquest any.Com a conseqüència del sinistre, es va tallar la circulació en els dos sentit de la marxa en el tram de l'accident. A les 16.51 hores aproximadament, es va reobrir la via.Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions del Bombers de la Generalitat, un helicòpter i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

