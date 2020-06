Marlaska ascendeix el general de la Guàrdia Civil que volia «minimitzar» les crítiques al govern espanyol

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica aquest divendres el nomenament del general de la Guàrdia Civil José Manuel Santiago com a cap de l’Estat Major de la guàrdia Civil, on fins ara feia de número dos. Santiago és el general que el 19 d’abril va assegurar en roda de premsa a la Moncloa que l’objectiu de perseguir els "bulos" per Internet era “minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern”.El seu nomenament és fruit del moviment de peces a la cúpula de la Guàrdia Civil després del cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos. La decisió de Marlaska va suposar un terratrèmol a Interior i va derivar en la dimissió del número 2 de la Benemèrita i el cessament del número 3.Marlaska sempre ha dit que tot plegat forma part d'una reestructuració de la cúpula, però l'oposició denuncia que el ministre ha volgut purgar els comandaments crítics amb el govern espanyol.

