VÍDEO «The bright side», la cançó més desconfinada dels Stay Homas amb Oques Grasses

Els Stay Homas, grup revelació durant el confinament per la Covid-19, continua avançant temes del seu primer recopilatori, titulat Desconfination i que es publicarà el 3 de juliol.La banda ha presentat aquest divendres The bright side, en col·laboració amb Josep Montero, d'Oques Grasses. El disc agruparà les cançons més votades pels seus seguidors i serà el preàmbul d'una gira internacional i un àlbum inèdit. Fa una setmana van publicar In the end.

