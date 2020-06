Els nous brots de coronavirus s'estenen per almenys 11 comunitats

Els brots de coronavirus estan apareixent progressivament a gran part de l'Estat. Així, ja són 11 les comunitats autònomes afectades per la reaparició de la Covid-19 concentrada en algun grup de persones.A Catalunya hi ha hagut un brot en una residència de Lleida amb 18 afectats, però sembla ser que està controlat. El repunt de contagis en aquest centre es dona en un context de preocupació a la comarca del Segrià pels diversos brots que s'han comptabilitzat a la Franja de Ponent i que podria acabar afectant la demarcació de Lleida. Quatre comarques aragoneses han retrocedit a la fase 2 per aquest motiu.La resta de regions que han registrat brots en els últims dies són Castella i Lleó (sis), Andalusia (cinc), les Canàries (de moment un i només per casos importats), el País Basc (un), Navarra (dos), Galícia (un), Múrcia (un), el País Valencià (un), Extremadura (un). A Madrid no s'ha detectat cap brot important, però més de 30 residències han suspès les visites en tenir algun positiu.

