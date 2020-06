Un mort en una baralla a Barcelona

Un home ha mort aquesta matinada en una baralla al passeig Lluís Companys de Barcelona, al districte de Ciutat Vella. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 2 de la matinada que hi havia una persona greument ferida en una baralla en aquella zona.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat al lloc però no ha pogut fer res per salvar-li la vida. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.

