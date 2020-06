​Restablerta la circulació de trens entre Lleida i Barcelona després de gairebé 24 hores

La circulació ferroviària de les línies R13 i R14 entre Lleida i Barcelona ha quedat restablerta aquest divendres a l'inici del servei després de gairebé 24 hores de tall. Des de dijous a les 7.50 estava interrompuda per falta de subministrament elèctric en les instal·lacions d'Adif en el tram entre Lleida i Les Borges.Renfe havia establert un servei alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor