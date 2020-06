Les empreses hauran de pagar totes les despeses del teletreball

Les empreses hauran de pagar totes les despeses que es generen pel teletreball, pactar els horaris amb els empleats i tot això haurà de signar-se per escrit. Aquests són els pilars centrals de l'avantprojecte de llei del teletreball que està elaborant el govern espanyol i el qual avança el diari Ara. Si l'empresa no complís aquests requisits sobre el teletreball, s'enfrontaria a una sanció greu, pagant una multa de fins a 6.250 euros.



Les despeses indirectes i indirectes hauran de ser abonades en la seva totalitat per l'empresa, tal com indica el document que ha tingut accés el rotatiu català. Aquests costos es podran pagar amb complements, a través de convenis col·lectius amb els treballadors, amb acords amb l'empresa o altres mètodes.

L'horari també haurà d'estar pactat amb els empleats i segons l'avantprojecte "podrà ser flexible" i "es podrà alterar" respectant les normatives de temps i el descans del treballador. L'excepció serà el concepte de "temps de disponibilitat obligatòria" que fixa l'empresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor