La JEC diu ara que «és possible» que es filtrés abans al PP la inhabilitació de Junqueras

La JEC conclou que "és possible" que es produís una filtració i el líder del PP, Pablo Casado, conegués la inhabilitació de Junqueras com a eurodiputat abans que es comuniqués formalment.La Junta Electoral Central ha resolt la denúncia presentada per Més País on demanava una investigació sobre la presumpta filtració i que, en cas que existís una "acció sancionable, s’inclou un procés sancionador contra tots els involucrats". La JEC, però, detalla també que també hi ha la possibilitat que la informació publicada pel diari La Razón a l’edició digital –prèvia a la comunicació oficial- es publiqués "sense comptar amb un contrast informatiu previ".