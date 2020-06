Escarni multitudinari de la plantilla de Nissan a casa de l'encarregat d'executar el tancament

VÍDEO | Arrenca la manifestació de centenars de treballadors de Nissan (@ccoonissan) a #SantCugat en contra d'un dels seus dirigents al crit de «Vamos a por la cabeza de Frank Torres»; informa @SergiBaixasColo https://t.co/b6LIUdsxOg pic.twitter.com/zpk3uSqUoy — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) June 25, 2020

Manifestació de Nissan a Sant Cugat. Foto: Sergi Baixas

EN DIRECTE | Els treballadors de Nissan escridassen el dirigent encarregat de tancar les plantes a les portes de casa seva a l'Eixample de #SantCugat; informa @SergiBaixasColo https://t.co/b6LIUdsxOg pic.twitter.com/SpTpbJ05WC — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) June 25, 2020

EN DIRECTE | Ara mateix els treballadors de Nissan (@ccoonissan) cremen el taüt amb el nom del dirigent encarregat de tancar les fàbriques catalanes a les portes de l'Ajuntament de #SantCugat; informa @SergiBaixasColo https://t.co/5xgaIEKy4j pic.twitter.com/vxS8Y5BTOw — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) June 25, 2020

Al voltant de 1.500 treballadors de Nissan s'han fet sentir pels carrers de Sant Cugat aquest dijous a la tarda en una multitudinària protesta i escarni a les portes de la casa on, segons la plantilla, viu l'encarregat d'executar el tancament de les tres plantes catalanes de l'empresa automobilística nipona.La plaça d'Octavià s'ha omplert de gom a gom per iniciar la marxa que ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat amb crits de "vamos a por la cabeza de Frank Torres" o "la próxima visita será con dinamita". Els treballadors responsabilitzen Torres de deixar 25.000 persones sense feina.Després de recórrer diversos carrers de la ciutat en direcció a l'Eixample, els treballadors s'han plantat a les portes del complex residencial de Torres on l'han escridassat i li han deixat un taüt amb un ninot amb la seva cara a la porta. Una acció que s'ha realitzat sense incidents tot i que els Mossos d'Esquadra han impedit que encenguessin petards i el cremessin en aquell punt.A continuació, el miler i mig de treballadors que si res no canvia perdran la feina en els pròxims mesos s'han desplaçat fins a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, i allà finalment, han cremat el taüt enmig d'una gran expectació. Els organitzadors han instat a Nissan a asseure's a la taula per negociar el manteniment dels seus llocs de treball i no una compensació econòmica. Els convocants no descarten tornar a venir a Sant Cugat.La protesta, organitzada per CCOO ha tingut per objectiu donar a conèixer a la ciutadania "qui és la persona designada per tancar les nostres plantes", ha assegurat Juan Carlos Vicente, president del comitè d'empresa de Nissan. Segons Vicente "la decisió de tancament encara pot ser reversible" per l'aliança que tenen amb Renault i ha apuntat que la pròxima manifestació serà en una fàbrica de fundició de Cantàbria, que treballa per Nissan.

